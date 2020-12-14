العلاقات الأمريكيّة – التّركيّة تأخذ منحى جديداً

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إنّ العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأميركية لهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.

وأوضح بومبيو أنّ واشنطن أوضحت لتركيا على أعلى المستويات أنّ شراء منظومة إس-400 سيعرّض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية وأفرادها للخطر.

وقال بومبيو في بيان إنه "على الرغم من تحذيراتنا ، مضت تركيا قدماً في شرائها واختبار نظام S-400 من روسيا".

وبدورها قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنها ترفض وتندّد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب على أنقرة.

وأكدت الخارجية التركية على أنّ عقوبات أمريكا ستضرّ العلاقات، مشددة على أن أنقرة سترد بما يلزم.

ودعت الخارجية التركية، الولايات المتحدة إلى التراجع عن "الخطأ الكبير الذي ارتكبته" بفرض العقوبات.

(ي ح)