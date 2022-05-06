الالاف يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد هركول تكوشر

الأهالي تجمعوا في ساحة آزادي في كركي لكي وتوجهوا من هناك في مسيرة، صوب خيمة العزاء المقاتل في قوات الدفاع الشعبي ريناس يوسف الاسم الحركي هركول تكوشر الذي استشهد في زاب بتاريخ 27 نيسان 2022 .

ورفع الاهالي صور الشهيد هركول وصور الشهداء والقائد أوجلان واعلام ورموز كردية وجالو شارع كركي لكي الرئيسي وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا.

وبعد وصولهم إلى خيمة العزاء تحول المسيرة إلى تجمع أمام خيمة واجب العزاء، ومن ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ومن ثم القى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ديرك عبدالرحمن خيركي كلمة قال فيها" في شخص الشهيد هركول نحيي مقاومة زاب وآفا شين ومقاومة أهالي شنكال وقواتها، أن الدولة التركية منذ تأسيسها كانت هدفها إبادة الشعوب .

وتابع خيركي" ان فكر وفلسفة القائد أوجلان أفرغ مؤامرات ومخططات الفاشية التركية لضرب الأخوة بين الشعوب من خلال الأمة الديمقراطية التي نادى بها القائد في العيش المشترك والتعايش السلمي فيما بينهم".

وفي نهاية كلمته قال إن مقاومة أهالي شنكال ووحدات حماية شنكال افشلت مخطط حكومة الكاظمي والديمقراطي الكردستاني والفاشية التركية .

وأما الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في إقليم الجزيرة حسين العلي القى كلمة باسم الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة وقال بتضحيات شهدائنا الأبرار أسسنا الإدارة الذاتية وحموا الشعوب واستردت الحقوق لأصحابها.

ومن ثم قرئت وثيقة الشهيد تكوشير هركول وسلمت لذويه، وسط شعارات الاهالي التي تمجد الشهداء.

(سـ)