الألاف في الحسكة يتظاهرون ضد الخيانة والاحتلال ويؤكدون دعمهم للكريلا

تظاهرة أهالي مدينة الحسكة خرجت تحت شعار "سنقاوم ضد الخيانة، وبالاتحاد الوطني سندحر الخيانة والاحتلال".

الآلاف من الأهالي تجمّعوا عند دوار سينالكو في حي تل حجر، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، ولافتات كتب عليها "الكريلا مستقبل وكرامة كردستان".

وجابت التظاهرة الشارع الرئيس في الحسكة، ردد خلالها المشاركون الشعارات التي تندد بجرائم وهجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان وشمال وشرق سوريا، وتمجد المقاومة.

وحمل المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان وصور لمقاتلي الكريلا وأعلام حزب العمال الكردستاني وتنظيمات وأحزاب في روج آفا.

المتظاهرون توقفوا عند دوار الحمامة، وهناك ألقى عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي، مصطفى أحمد، كلمة، قال فيها "بروح 19 تموز وقفزة 15 آب، وبفضل تكاتف جميع مكونات أجزاء كردستان سنحقق النصر".

وأشار أحمد في حديثه إلى أن تظاهرتهم اليوم هي للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان بمساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال "ومن أجل إرسال رسالة لكافة الدول المستمرة في مؤامراتها الاحتلالية، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليعلموا أننا شعب لا نقبل ولا نرضى بالخضوع"

الكريلا إرادتنا ولن نتخلى عنهم

ونوّه أحمد إلى أنه في الوقت الذي تجري فيه المساعي لتحقيق وحدة الصف الكردي، يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني على اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية، ويرحب بمرتزقة الائتلاف السوري، "وهذا دليل على تواطئهم من أعداء الكرد.

وقال "الكريلا إرادتنا ولن نتخلى عنهم".

ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر عبد الله، كلمة، قالت فيها "مازالت الأزمة السورية مستمرة، والاحتلال التركي هدفه تجزئة المنطقة وتعميق وإطالة الأزمة، وتقسيم الأراضي السورية تحت حجج واهية.

سمر أشارت إلى هجمات تركيا المتكررة على باشور كردستان ومقاومة الكريلا ضدها، وقالت "الاحتلال هدفه توسيع رقعة احتلاله".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بهجمات الاحتلال التركي وتمجد الشهداء.

(كروب/سـ)

ANHA