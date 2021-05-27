الاجتماع التأسيسي لمنبر ضحايا داعش يستمر بعرض عدة مقترحات

واقترح المشاركين في الاجتماع بعض البنود لإضافتها للوثيقة الأساسية للمنبر واعتماده كنظام داخلي، كتوسيع مشاركة جميع المنظمات الدولية حول العالم، كون خطر داعش يهدد العالم أجمع، وعقد محكمة دولية خلال الفترة القادمة لمحاسبة داعش على كل ما ارتكبوه ، وإزالة آثارهم بكافة أشكالها من المنطقة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس منظمة مبادرة دفاع الحقوقية ،عكيد إبراهيم، خلال حديث له، بتأسيس منبر لضحايا الاحتلال التركي ومرتزقته ، كونهم أيضاً يعتبرون امتداداً لمرتزقة داعش وارتكبوا جرائم فظيعة بحق شعوب المنطقة .

وبدروه بيّن، مدير منظمة الكفاح من أجل الانسانية، محمد الجي، أنه سيكون هناك علاقة قوية بين المنبر و الجهات القضائية الرسمية في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية وبين الجهات الدولية التي ستنخرط في محاكمة مرتزقة داعش، مشدداً على مسؤولية دعم المنبر الذي يقع على عاتق الإدارة الذاتية "لا بد أن تكون العلاقة بين الإدارة الذاتية والمنبر قوية".

واغلق الاجتماع عن وسائل الأعلام، ليتم بعدها ادلاء بيان ختامي في نهاية الاجتماع.

ويهدف الاجتماع التأسيسي الذي نظم من قبل منظمة مبادرة دفاع الحقوقية برعاية منظمة المانية باسم (medico international )، ومنظمة كفاح من أجل الإنسانية ( fight for humanity ) لتأسيس منبر لضحايا داعش في شمال وشرق سوريا وتمثيل صوتهم ومحاسبة المرتزقة على الجرائم البشعة التي ارتكبوها بحقهم بالإضافة إلى تمكين الضحايا (الناجين من مرتزقة داعش) للقيام بدور قيادي في صياغة عدالة انتقالية مجدية حول حقوقهم في سبل الانتصاف الفعالة والحقيقية والجبر العادل.

(مـ)

ANHA