الاجتماع السنوي لذوي الشهداء في منبج

وحضر الاجتماع أمهات وزوجات الشهداء من مدينة منبج وريفها، وممثلون عن الإدارة المدنية, وذلك في صالة مركز الثقافة والفن وسط المدينة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت, ومن ثم شرحت الإدارية في مجلس المرأة في شمال وشرق سرويا نورشان عفرين الوضع السياسي وما تشهده المنطقة من تهديدات من قبل الاحتلال التركي, وما يقع على عاتق أمهات الشهداء لتوعية الشعب وتماسكه ضد أي عدوان خارجي.

وقالت نورشان عفرين: "بفضل أمهات الشهداء وأبنائهم، ولولا تضحياتهم ودماؤهم لما استطعنا تحرير هذه الأراضي ولا كنا سنحقق هذه الانتصارات والنجاحات, وبدورنا سنستمر ونكافح من أجل أن نحافظ على دمائهم وتضحياتهم لتحقيق النصر لنا ولهم".

وأضافت: "علينا أن نكون أقوياء وجاهزين لأي تهديد وخصوصاً في الآونة الأخيرة حيث نرى ازدياد التهديدات من قبل الاحتلال التركي على مناطقنا ".

كما ألقت الرئيسة المشتركة للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هيفين إسماعيل كلمة حول مجمل التطورات في المنطقة، وأشادت بتكاتف مكونات المنطقة.

وأضافت: "منبج منطقة حدودية لذلك فهي مهددة من قبل الاحتلال التركي, وعلى أمهات وعوائل الشهداء أن يعملوا على توعية الشعب بأن العدو لديه حلم بتوسيع مناطق احتلاله, وكما حررنا هذه المناطق بدماء الشهداء من الإرهاب سنقف في وجه الاحتلال".

وبعدها قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء كفاء العلي التقرير السنوي للمجلس والذي تضمن مجمل النشاطات والفعاليات التي نظمها المجلس خلال العام المنصرم.

وفي ختام الاجتماع تم فتح باب المناقشات مع الحضور الذين أكدوا على تماسكهم ووحدتهم ضد تهديدات الاحتلال التركي لاحتلال المناطق التي حررت بدماء الشهداء.

(أ ق/ك)

ANHA