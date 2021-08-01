الاجتماع السنوي للمجالس العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية يناقش النظام الداخلي

وانطلقت صباح اليوم ، فعاليات الاجتماع السنوي للمجالس العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية بمشاركة قادة القوات والمجالس العسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة لوفد من التحالف الدولي، ومسؤولي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. وفد من مجلس سوريا الديمقراطية، وحزب سوريا المستقبل، وفد من المؤتمر القومي الكردستاني، مسؤولو الأحزاب مناطق شمال وشرق سوريا، ووجهاء العشائر الكردية والعربية، قوات واجب الدفاع الذاتي، ومؤتمر ستار، وقرابة 500 مندوب.

وتتخلل فعاليات الاجتماع السنوي كلمة للقيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية يلقيها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي أكد تعهداته بالعمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم ومواصلة الحرب ضد داعش، مطالباً بدعم دولي لقوات سوريا الديمقراطية لتأدية مهامها، وجدد التأكيد على استعداهم للحوار مع أي طرف ساعٍ لحل الأزمة السورية وضمنها حكومة دمشق.

وكلمة قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب الجنرال بولي تي كالفيرت (Paul t. calvert). الذي أشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية الرياد في دحر مرتزقة داعش جغرافياً، وكلمة للرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش.

بعد الانتهاء من الكلمات واصل المجتمعون فعاليات الاجتماع السنوي أعماله مغلقاً أمام وسائل الاعلام، وبحسب مصدر مطلع من داخل الاجتماع تم مناقشة أبرز الاعمال المنجزة خلال العام الفائت، والآن يتم مناقشة النظام الداخلي، وبعد الانتهاء من النقاش على النظام الداخلي لقوات سوريا الديمقراطية سيتم تحديد خطط عمل العام القادم، ومن ثم القاء بيان إلى الرأي العام.

(كروب /م)

ANHA