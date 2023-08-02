الاجتماع الدوري الـ4 يبحث التحضير لعقد المؤتمر الدولي الثالث لمؤتمر الإسلام الديمقراطي

جاء انعقاد اجتماع مجلس الشورى في مؤتمر الإسلام الديمقراطي، في مرحلة يستعد فيها المؤتمر لعقد مؤتمره الدولي الثالث، في خطوة يعتبرها المؤتمر بداية الانفتاح على الوسط الإقليمي والدولي، ودعوة إلى ضرورة الاجتهاد والتجديد لبناء مجتمع أخلاقي.

ناقش مجلس الشورى في اجتماعه الدوري عدة مواضيع، كان أبرزها التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الثالث لمؤتمر الإسلام الديمقراطي، بالإضافة إلى سير أعمال تشكيل مجلس شورى رابطة السادة الأشراف آل البيت، والتنديد بجريمة حرق القرآن الكريم في السويد، ومناقشة مناهج التعليم وآلية افتتاح ثانويات السلام الشرعية، وفق الخطة المنهجية الموضوعة من قبل لجنة المناهج والتعليم في مؤتمر الإسلام الديمقراطي والقرار المتخذ في العام الماضي.

أشار مجلس الشورى في اجتماعه إلى ضرورة انعقاد المؤتمر الدولي الثالث، لنشر فكر ومفهوم الإسلام الديمقراطي الداعي إلى جمع الآراء المختلفة وتذليل الخلافات وتمثيل المجتمع الإسلامي وترسيخ السلم الأهلي وتبنّي فكرة حوار الأديان، والتأكيد على أن الاجتهاد والتجديد ضرورة حتمية لبناء مجتمع أخلاقي في هذه المرحلة المفصلية التي تعيشها شمال وشرق سوريا.

وأجمع المجلس على أنه من الضروري دعوة شخصيات الدين الإسلامي والشخصيات الدينية المؤمنة والمنادية بتجديد الخطاب الإسلامي، بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية مهتمة بالشأن الإسلامي وباحثين في التراث والحضارة الإسلامية.

وحسب أعضاء مجلس الشورى، فان المؤتمر الدولي الثالث لمؤتمر الإسلام الديمقراطي سينعقد بعد أشهر قليلة، دون توضيح تاريخها بالتحديد، بهدف طرح رؤية مؤتمر الإسلام الديمقراطي لمواضيع أساسية منها: "الاجتهاد والتجديد، التعصب المذهبي ودوره في فرقة المسلمين، تغييب دور المرأة في الدين وآثاره السلبية على المجتمع".

وندّد مجلس الشورى في اجتماعه بجريمة حرق القرآن في السويد، وناقش حيثيات الجريمة والأسباب المؤدية لمثل هذا الفعل، واتفق أعضاء المجلس بالإجماع على تجريم الفعل والفاعل، وربط هذه الجريمة بأجندات سياسية لقوى إقليمية ودولية هي تركيا وروسيا، بحكم وقوع الجرم في دولة السويد، التي تمر في مرحلة قبول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

واستنكر المجلس إقدام هذه القوى على استغلال الدين الإسلامي ومقدساته واللعب بمشاعر مليار ونصف المليار مسلم، لخدمة أجنداتها السياسية.

ورأى المجلس أن على دولة السويد، سنّ القوانين والتشريعات التي من شأنها وقف مثل هذه الانتهاكات التي تحدث تحت اسم (حرية الرأي والتعبير)، والتي تسبب جرحاً بليغاً في قلوب ملايين المسلمين.

وتناول الاجتماع في محوره الأخير، مناهج التعليم وجاهزية ثانويات السلام الشرعية لاستقبال الطلاب في عامها الدراسي الأول، معلناً دعوتها الطلاب من أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، إلى التسجيل في هذه الثانويات الشرعية التي تتوافق شروط التسجيل فيها مع باقي الثانويات الأخرى.

(ف)

ANHA