العجلان: مقاطعة البضائع التركية موقف أخلاقي لا يجب التردد فيه

وقال رئيس مجلس الغرف التجارية السعودي عجلان العجلان "ما نقدمه هو موقف أخلاقي لا يجب أن نتردد في تقديم تنازلات أراها محدودة مقارنة بالنتيجة". في إشارة إلى حملة مقاطعة البضائع التركية في السعودية.

وأضاف متسائلاً: كيف أستثمر المليارات في بلد يحيك لنا العداء؟

وأكد العجلان في حديث لـ"اندبندنت عربية أنه لن يدعو الناس إلى شيء لم يقم به شخصياً، وأكمل بقوله: "فأنا قطعت جميع تعاملاتي التجارية مع تركيا وأتحمل كل الخسائر". وأكد أنه ملتزم بموقفه تجاه الإساءات المتكررة للحكومة التركية حيال بلاده.

وأوضح العجلان أن حملة المقاطعة بدأت رداً على "سياسات الحكومة التركية المعادية" ولن تنتهي الحملة إلا بزوال هذا العداء.

وشدد رئيس الغرفة التجارية السعودية على أن "بدائل المنتج التركي كثيرة، ولم تُعرف عن المنتج التركي امتيازات استثنائية في الجودة والسعر. في المقابل هناك بلدان في العالم أفضل جودة وأفضل سعراً، وكل دول العالم بلا استثناء ترحب بالتعامل مع السعودية".

وبحسب العجلان "تحولت السياسة التركية إلى عداء، ولا يمكن أن تقوم علاقة اقتصادية صحية في أجواء كهذه" وأضاف: "لا تعامل مع أي شيء تركي وهذا ما أجمعنا عليه".

ويستمر الغضب في الشارع العربي من التحركات التركية، عبر الحملات الشعبية لمقاطعة البضائع التركية في السعودية ومصر وعدة دول من الخليج.

(س ر)