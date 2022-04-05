الأجهزة الأمنية للاحتلال التركي تختطف مواطناً من عفرين في تركيا

أفادت مصادر، بإقدام الأجهزة الأمنية التابعة لدولة الاحتلال التركي على اختطاف مواطن من أهالي عفرين، من منطقة اسينيورت بمدينة اسطنبول التركية.

بحسب المصادر فإن المواطن (محمد فائق منان) من أهالي قرية مسكة التابعة لناحية جندريسه في مقاطعة عفرين المحتلة، اختطف من قبل الأجهزة الأمنية بعد مداهمة منزله الكائن في منطقة اسينيورت.

مشيرة إلى أن المواطن محمد منان يقطن في تركيا منذ حوالي 6 سنوات، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة مصيره.

وتواصل سلطات الاحتلال التركي تضييق الخناق على السوريين وخاصة أهالي عفرين الكرد المتواجدين في تركيا، وتلفيق التهم الواهية بهم بحجة التعامل مع مؤسسات الإدارة الذاتية، لا سيما بعد احتلال مقاطعة عفرين في آذار/ مارس عام 2018 .

(ف إ)

ANHA