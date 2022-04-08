الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعلن مقتل منفذ هجوم تل أبيب

وقال جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" إن الضباط الإسرائيليين عثروا على الرجل مختبئاً بالقرب من مسجد في يافا إلى الجنوب من تل أبيب.

وأضاف أن "المهاجم قُتل خلال تبادل لإطلاق النار، وعرفه بأنه فلسطيني من الضفة الغربية".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن منفذ الهجوم يدعى رعد حازم من مدينة جنين بالضفة الغربية ويبلغ من العمر 29 عاماً.

وقالت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، إن "حازم قُتل بعد خروجه من صلاة فجر الجمعة، حيث كان يسعى لتنفيذ عملية جديدة، لكنه واجه قوات إسرائيلية خاصة، اشتبكت معه وأردته قتيلاً".

وشهدت الساعات القليلة الماضية، عملية استنفار أمني في إسرائيل، حيث شاركت قوات الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في عملية البحث عن منفذ عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بتل أبيب.

(ل د)