أصدرت الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا بياناً، إلى الإعلام والرأي العام الديمقراطي؛ للإعلان عن موعد انطلاق حملة "هاشتاغ" في فضاء الإعلام الرقمي، والتي سوف تنطلق يوم 23 تموز الجاري، جاء فيه:

"منذ العام 2011 وحتى الآن، يعيش وطننا في أزمة عميقة. بالنتيجة قدمنا تضحيات جسام لتحقيق الثورة الديمقراطية في روج آفا، وقمنا مع جميع مكونات مجتمعنا من الكرد، والعرب، والسريان، والأرمن، والآشور، والشيشان وغيرهم بتأسيس إدارتنا الذاتية. حاربنا في مواجهة داعش واستطعنا أن نحافظ على ثورتنا. على الرغم من أننا على الأرض نعتبر الشركاء الأكثر أهمية وضرورة للتحالف الدولي لمحاربة داعش، لكننا نتعرض باستمرار لهجمات متواصلة من جانب الدولة التركية والتي هي أيضاً من ضمن هذا التحالف. الآن أيضاً الدولة التركية والمرتزقة التابعون لها يريدون أن يحتلوا مناطقنا الحرة مثلما احتلوا مناطق عفرين، وكري سبي، وسري كانيه.

نحن في السنة الـ 99 من اتفاقية لوزان والتي عقدتها الدول المستعمرة من أجل مشروعية احتلال كردستان، نربطها مع ذكرى مرور عشر سنوات على ثورة 19 تموز والتي جاءت لمواجهة "لوزانات" جديدة. ونحن 33 حزباً سياسياً التي تناضل سياسياً فوق أرض شمال وشرق سوريا وتلتزم بثورتها. قمنا بحملة تحت اسم "منع الطائرات الحربية والمسيّرات التركية المحملة بالأسلحة من التحليق في سماء شمال وشرق سوريا". الحملة التي قمنا بها حتى الآن، في الساحات والميادين الدبلوماسية، سوف نستمر بها من خلال حملة "هاشتاغ" في فضاء الإعلام الرقمي والتي سوف تنطلق يوم 23 تموز الجاري 2022، حسب توقيت بروكسل الساعة 19،00، وحسب توقيت آمد الساعة 20،00.

ثورتنا التي هي الأمل الأخير للشعوب سوف نحميها معاً. نحن نعلم أننا لسنا وحدنا، لذا نقول إن "النصر حليف الأحرار".

الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا هي: حزب الاتحاد الديمقراطي ـ حزب الخضر الديمقراطي ـ حزب السلام الديمقراطي الكردستاني ـ الاتحاد الليبرالي الكردستاني ـ الحزب الشيوعي الكردستاني ـ البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي السوري ـ الحزب اليساري الكردي في سوريا ـ الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا ـ حزب التجمّع الوطني الكردستاني ـ حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني ـ حركة التجديد الكردستاني ـ اتحاد الشغيلة الكردستاني ـ الهيئة الوطنية العربية ـ حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا ـ الحزب الجمهوري الكردستاني ـ حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري ـ حركة الإصلاح- سوريا، الحزب الآشوري الديمقراطي ـ حزب التآخي الكردستاني ـ حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا ـ الاتحاد الوطني الحر- روج آفا، حركة المجتمع الديمقراطي ـ مؤتمر ستار ـ حزب المحافظين ـ حزب النضال الديمقراطي ـ تيار المستقبل الكردستاني ـ الحزب الديمقراطي الكردستاني- غرب كوردستان، هيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير الديمقراطي ـ حزب الاتحاد السرياني ـ حزب سوريا المستقبل ـ الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) ـ حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).

(ف)