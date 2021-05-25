الأحزاب في مناطق الإدارة الذاتية تناقش مستجدات وتطورات المنطقة

تعقد الأحزاب المنضوية تحت سقف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هذه الأثناء اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر التطورات السياسية والخدمية في المنطقة، وذلك في مركز الدارسات الاستشارية والدبلوماسية في مدينة قامشلو، بحضور نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية، بدران جيا كرد، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس ونظيرة كورية.

وبحسب مصدر من داخل الاجتماع، فإن الاجتماع يركز على محورين أساسيين، الأول التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة وعلى رأسها الهجمات التركية على المنطقة وباشور كردستان، ومستقبل المنطقة في المرحلة القادمة. بينما ركّز المحور الثاني على مناقشة الوضع الخدمي في المنطقة وأبرز المعوقات التي ظهرت في الفترة المنصرمة، والحلول الناجعة في المرحلة المقبلة.

ويذكر أن الاجتماع مغلق أمام وسائل الإعلام ومن المقرر أن تدلي الأحزاب ببيان في نهاية الاجتماع.

(س أ/ م ح)

ANHA