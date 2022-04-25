الأحزاب السياسية في منبج تدين جرائم الاحتلال التركي وفي مقدمتها التغيير الديمغرافي

وقرأ البيان الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في منبج، محمود جمو، بحضور ممثلين من الأحزاب السياسية، من أمام مبنى الحزب وسط المدينة.

وأدان البيان المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب سوريا المستقبل بفرعيه في حلب وإدلب "اعتداءات الدولة التركية الفاشية بقيادة حكومة أردوغان الإخوانية وأعوانها على شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى عديد من هذه الجرائم التي ترتكبها في شمال شرق سوريا، وفي مقدمتها التغيير الديمغرافي، دون رادع من أحد من حلفائها.

مضيفاً "كل يوم يزدهر نجاح الإدارة الذاتية ويزداد حقد أردوغان على شعبنا واعتدائه على مناطقنا، ويريد كسر إرادة الشعوب التي تغلبت على أجندته من الإرهاب الداعشي الذي هدد به العالم أجمع".

وخاطب البيان قيادة الدولة التركية الفاشية، بالقول: نهجكم يبدأ بالقتل والتدمير كما سار أجدادكم قبلكم بتصفية الشعوب غير التركية في قبرص وأنطاكيا من العرب والروم والمجازر ضد الأرمن والشعب الكردي. كل هذا أمام أعين المجتمع الدولي وحقوق الإنسان والقوى الدولية".

كما ناشد كل المنظمات الدولية والدول الضامنة لوقف اعتداءات الدولة التركية المحتلة وهجماتها على شمال وشرق سوريا، وقال: "نحن بإرادة شعبنا من كافة المكونات جنباً إلى جنب سنقف مع مكتسبات الإدارة الذاتية التي جاءت بتضحيات وبدماء شهداءنا لبناء الأمة الديمقراطية ومشروع أخوة الشعوب والعيش المشترك".

(أ ق/د)

ANHA