الأحزاب الكردية في الحسكة: هجمات الاحتلال التركي على غاري هو استكمال مؤامرة 15 شباط

وتجمع، اليوم، العشرات من أعضاء وممثلي الأحزاب السياسية الكردية المنضوية تحت مظلة مجلس سوريا الديمقراطي، في حديقة القائد آبو بمدينة الحسكة، لإصدار بيان إلى الرأي العام، حول الهجمات الأخيرة لجيش الاحتلال التركي على جبال كردستان عامةً وغاري خاصةً، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان و اعلام حزبي اتحاد الديمقراطي وسوريا المستقبل.

وأشار البيان الذي قرئ باللغة العربية، من قبل عضوة لجنة التنسيق بين الأحزاب السياسية في مدينة الحسكة شيرين عباس، إلى أن تتكالب القوى الاستعمارية المتمثلة بالإسلام الراديكالي "الداعشي" بقيادة اردوغان على الشعب الكردي.

وأوضح البيان، بأن كلما اقترب الكرد من تحقيق أهدافهم ووحدة الصف الكردي وتحقيق المكتسبات على الأرض بنيل الحرية وادارة مناطقهم، وكسب تعاطف الرأي العام العالمي بأحقية الكرد في الحصول على حقوقهم المشروعة على أراضيهم التاريخية، فتزداد الهجمات البربرية على كافة أجزاء كردستان.

واستنكر البيان، المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان، مؤكدين" أن الهجمات الأخيرة على غاري، ستفشل كما فشلت المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد أوجلان".

وكما ندد البيان مرةً أخرى، صمت "الإمبريالية العالمية على همجية الاحتلال التركي"، من خلال استهدافهم منجزات الشعب الكردي في روج آفا، وصمت حكومة باشور كردستان، في ظل هجمات جيش الاحتلال التركي التي شنتها مؤخراً على منطقة غاري، مبيناً أن "هجمات الاحتلال التركي الاخيرة هو استكمالاً للمؤامرة الدولية على المفكر عبد الله أوجلان ومن أجل القضاء على المشروع الديمقراطي والتعايش المشتركة التي ظهرت في مدرسة الأمة الديمقراطية في سجن الامرالي".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان، والتي تندد بهجمات الاحتلال التركي.

(بـ ر/ل)

ANHA