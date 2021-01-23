الاحتلال يرتكب مجزرة أخرى... أسماء3 شهداء و5 مصابين في تل رفعت

وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء بالقذائف.

مراسلنا من المنطقة حصل على أسماء 3 مدنيين (طفلان وامرأة) استشهدوا خلال المجزرة، الطفلان هما "ماجد ياسر سكران (5 أعوام)، عبد المحسن سكران (12عامًا) ونازلية محمد مصطفى".

وأشار مراسلنا إلى أن نازلية هي من مُهجّري عفرين، توجهت مع أسرتها إلى مقاطعة الشهباء، بعد احتلال تركيا لعفرين.

فيما ذكر أسماء المصابين الـ 6 وهم: محمد سكران، علياء حيدر حبش، خالد محمد العليا، صادق محمد حبش ومحمد رشيد.

ويذكر أن هذه المجزرة ليست الأولى التي يرتكبها الاحتلال التركي في ناحية تل رفعت، ففي الـ 2 من كانون الأول 2019 ارتكب الاحتلال مجزرةً بحق أهالي عفرين المُهجّرين إلى الشهباء، بعد استهداف ناحية تل رفعت بعددٍ من القذائف، أدت إلى استشهاد10مدنيين معظمهم من الأطفال، إضافة إلى جرح 12 آخرين.

(كروب /سـ)

ANHA