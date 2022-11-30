ووفق المعلومات التي نقلها مراسلنا من ناحية زركان في مقاطعة الحسكة، فإن مركز الناحية وقرية ربيعات تتعرض لقصف بالقذائف من قبل جيش الاحتلال التركي.

وبالتزامن مع ذلك، تتعرض قرى أم الخير والكوزلية وتل اللبن في الريف الجنوبي الغربي لناحية تل تمر للاستهداف بالأسلحة الثقيلة، وأكد مراسلنا إن الاستهداف يجري بشكل عنيف، ولم يذكر أي معلومات حول الأضرار.

وفي السياق نقلت مراسلتنا من ريف كري سبي، إن قرى عريضة وبيرزنار وخربة البقر وكور حسن وصوان في الريف الغربي لمقاطعة كري سبي المحتلة، تتعرض في هذه الأثناء لقصف مدفعي ينفذه الاحتلال.

إضافة لقصف يطال قرى هوشان وصيدا ومعلق والطريق الدولي في الريق الغربي لناحية عين عيسى.

يتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المنطقة.

(كروب/سـ)

ANHA