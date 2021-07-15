الاحتلال ومرتزقته يستمرون بنهب آثار مدينة سري كانيه المحتلة

ونقل مراسلنا عن المصدر" مرتزقة الحمزات وبإشراف الاحتلال التركي بدأوا قبل عدة أيام بعمليات حفر وتنقيب في تلة قرية" تل الجحاش" الواقعة جنوبي مدينة سري كانيه المحتلة، بالإضافة لعمليات حفر في القرية وقبورها، بحثاً عن الآثار.

وفي وقت سابق، دمر الاحتلال التركي تلة قرية تل حلف الأثرية وهربت آثارها إلى تركيا ، بالإضافة إلى تدميرهم للقرى الإيزيدية الواقعة شرقي سري كانيه وتدمير قبورهم للبحث عن الآثار.

وتتبع دولة الاحتلال التركي ذات السياسة في مقاطعة عفرين وباقي المناطق المحتلة في شمال وشرق وشمال وغرب سوريا.

(د أ/م)

ANHA