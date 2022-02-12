الاحتلال ومرتزقته يستهدفون قرية الشيخ عيسى في الشهباء يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط قرية شيخ عيسى في مقاطعة الشهباء. خبر 12 شباط 2022, السبت - 17:33 2022-02-12T17:33:00 الشهباء ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء محيط قرية شيخ عيسى في مقاطعة الشهباء بسلاح الدوشكا. إقرأ أيضاً فعالية ثقافية لاستذكار الشهيد عكيد شيلو في الشهباء نظمت هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين، اليوم، ف... تحت شعار "الموت لمؤامرة 15 شباط" استمرار فعاليات الشبيبة تحت شعار" تسقط مؤامرة 15 شباط" تستمر سلسلة فعاليات ح... مسيرة تركية تستهدف ناحية عامودا وأنباء عن إصابات استهدفت مسيرة للاحتلال التركي مساء اليوم ناحية عا...