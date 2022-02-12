الاحتلال ومرتزقته يستهدفون قرية الشيخ عيسى في الشهباء

يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط قرية شيخ عيسى في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-02-12T17:33:00 الشهباء

ويستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء محيط قرية شيخ عيسى في مقاطعة الشهباء بسلاح الدوشكا.


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