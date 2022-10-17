الاحتلال ومرتزقته يقصفون قرية حربل يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية حربل في مقاطعة الشهباء. خبر 17 تشرين الأول 2022, الأثنين - 23:18 2022-10-17T23:18:00 مركز الأخبار وأفادت معلومات من المقاطعة، أن قرية حربل تتعرض لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (سـ) ANHA إقرأ أيضاً ممثلية مؤتمر ستار تزور محافظ السليمانية والأخير يبدي افتخارهم بما حققته المرأة الكردية زارت ممثلية مؤتمر ستار في باشور كردستا... فقدان 8 معتقلين في سجن افين لحياتهم فقد 8 معتقلين في سجن آفين في العاصمة الإيرانية طهرا... قصف الاحتلال التركي يطال قرية علقمية في شرا تتعرض قرية علقمية في ناحية شرا للقصف من قبل الاحتل...