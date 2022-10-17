الاحتلال ومرتزقته يقصفون قرية حربل

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية حربل في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-10-17T23:18:00 مركز الأخبار

وأفادت معلومات من المقاطعة، أن قرية حربل تتعرض لقصف مكثف  بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(سـ)

ANHA


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