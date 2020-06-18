الاحتلال ومرتزقته ينهبون ممتلكات المدنيين أمام أعينهم في ريف تل تمر

قالت مصادر لمراسل وكالتنا إن مرتزقة الاحتلال التركي الذين يسمون أنفسهم "الجيش الوطني السوري"، اقتحموا قرية "الدبسة" الواقعة غربي ناحية تل تمر بمحاذاة الطريق الدولي /M4/.

المصادر أشارت إلى أن المرتزقة اقتحموا القرية بأكثر من عشرة سيارات عسكرية على متنها العشرات من المرتزقة في ساعات الظهيرة، ودخلوا منازل المدنيين ونهبوا كل ممتلكاتهم حتى أثاث المنازل.

علماً أن أحد معاقل جيش الاحتلال التركي موجودة في تلة قرية العامرية المحاذية لقرية الدبسة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرية الدبسة وقعت تحت سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته بعد الهجوم الذي شنه الاحتلال في الـ 9 من تشرين الأول 2019.

(هـ ن)

ANHA