الاحتلال ومرتزقته يخطفون مدنيين في ريف تل تمر

تستمر الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين العزل الموجودين في القرى الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال التركي ومرتزقة "الجيش الوطني السوري"، والقرى الواقعة في ريف ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة.

وأفاد مراسل وكالة أنباء "هاوار" في المنطقة أن مرتزقة الاحتلال التركي حاولوا ظهر اليوم، سرقة ممتلكات المدنيين في قرية "الدبسة" الواقعة تحت سيطرتهم في الريف الغربي لناحية تل تمر بمحاذاة الطريق الدولي /M4/.

ولفت مراسلنا، أنه بعد رفض المدنيين سرقة ممتلكاتهم من قبل المرتزقة، ومعارضتهم للسياسات التي يتبعونها تعمد مرتزقة الاحتلال التركي ومرتزقته اختطاف مدنيين اثنين واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

هذا وتشهد القرى الواقعة على خطوط التماس في ريف ناحية تل تمر بين الفترة والأخرى انتهاكات مختلفة بحق المدنيين العزل بهدف إجبارهم على التهجير، وإجراء عمليات التغيير الديموغرافي.

(د أ/هـ ن)

ANHA