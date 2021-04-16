الاحتلال ومرتزقته يدمرون مزارًا إيزيديًّا في عفرين

ونقلت مصادر من ناحية شرا لوكالتنا أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أقدموا على جرف مزار الشيخ حميد للإيزيديين في قرية قسطل جندو، كما عمدوا إلى قطع أشجار معمرة كانت في محيط المزار.

يعتبر المزار وجهة للكرد الإيزيديين في المناسبات والأعياد للتبرك به، وقد تعرض للخراب عدة مرات على يد مرتزقة الاحتلال التركي، الذين نبشوه بحثًا عن الآثار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها الاحتلال التركي ومرتزقته مثل هذه الجرائم بحق الإرث الحضاري الإيزيدي، فبعد احتلالها لمقاطعة عفرين قامت بهدم المزارات الإيزيدية.

كما استولى المرتزقة على أكبر مزار إيزيدي في قمة جبل شيخ بركات، المشرف على بلدة دارة عزة، وقد جعلت تركيا منه مركز مراقبة، بعدما أزالت المعالم الإيزيدية عنه ووضعت صبغة إسلامية عليه.

(ف إ)