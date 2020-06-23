الاحتلال تسبب باحتراق مساحات واسعة من الحقول الزراعية والإدارة تدرس تقديم المساعدة

يواصل الاحتلال التركي ومرتزقتها بشكل يومي استهداف المدنيين وحقولهم الزراعية التي أمضى المزارعون عليها أشهراً حتى أوصلوها إلى مرحلة النضج، لكن الاحتلال يعمل على سلب مصدر الدخل الرئيس هذا منهم.

وفي مواجهة الجرائم التركية، يقول المزارعون إن الاحتلال التركي سيسأم من حرق المحاصيل، لكنهم لن يسأموا من الزراعة.

وبحسب إحصائيات لجنة الزراعة والاقتصاد في مقاطعة كري سبي/تل أبيض، فإن أكثر من 62250 دونمًا من أراضي عين عيسى وقراها طالتها الحرائق، وفي قرى غربي مقاطعة كري سبي 2500 دونمًا، وفي قرى ناحية سلوك 1600 دونمًا، هذا بالإضافة إلى 200 شجرة زيتون، و700 مترًا من الخراطيم التي تعرضت للحرائق أيضًا.

لكن هذه الاحصائية لا تشمل جميع الأراضي التي تعرضت للحرائق، إذ تمثل فقط نحو 25 بالمئة من إجمالي المساحة المحترقة في المنطقة.

وإضافة إلى تسببه بإحراق مساحات واسعة من الأراضي، يعمل الاحتلال حاليًا على نقل محاصيل الأهالي من القمح إلى داخل الأراضي التركي لبيعه هناك.

في قرية بغديك(غرب كري سبي/تل أبيض)، طالت الحرائق 150 دونمًا من الأراضي نتيجة قصف المجموعات المرتزقة.

في تلك القرية التي يسكنها الكرد والعرب سوية، التقت مراسلتنا بعدد من الأهالي ومنهم بوزان قادر الذي فقد 50 دونمًا من أرضه.

يقول بوزان قادر "عند اندلاع الحريق كنت هناك، جلست بجوار أرضي وبكيت، فقد كان مصدر دخل أسرتي الوحيد، لكن لم يبق منه شيء، حاول أهل القرية إطفاء الحريق باستخدام البطانيات، لكن الحريق كان يشتد أكثر، وطال قرى مجاورة أيضًا، كل ما نطلبه الآن هو خروج تركيا من أرضنا وأن نتخلص منها، فهي ليس لها شيء عندنا، ماذا تريد منا؟".

ويضيف "قبل الهجمات كنا نجني من أرضنا 200 حتى 400 كيس من القمح الذي كنا نسقيه بكل راحة، أما هذا العام فلم نحصد حبة واحدة، لكن على الرغم من أن القصف طال محيط بيتنا، وحقولنا تعرضت للاحتراق فنحن لن نتخلى عن أرضنا وإن متنا فلنمت على هذه الأرض".

وناشد بوزان قادر الإدارة الذاتية لتقديم يد العون لهم بعد تعرض حقولهم للاحتراق.

"تقديم المساعدة للمتضررين من الحرائق قيد النقاش"

في العام الفائت، تسببت الخلايا النائمة لمرتزقة داعش بحرق 400 ألف دونم من الحقول الزراعية في مناطق شمال وشرق سوريا، وقد قدمت الإدارة الذاتية تعويضات للمزارعين المتضررين حسب إمكاناتها آنذاك.

يقول نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض صبري نبو لوكالة أنباء هاوار إنه لم يصدر منهم قرار حتى الآن حول تعويض المزارعين، إذ ما يزال الموضوع قيد النقاش، لافتًا إلى أنهم يحاولون مساعدة المزارعين، والمساعدات ستقدم لهم وفق الإمكانات المتاحة.

مقاتلو قسد إلى جانب الأهالي في إطفاء الحرائق

لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية دور بارز في إطفاء الحرائق التي يفتعلها جيش الاحتلال التركي، إذ يقف المقاتلون إلى جانب الأهالي ويطفئون الحرائق التي تطال مصدر رزقهم الرئيس.

يقول أحد القادة الميدانيين في قوات سوريا الديمقراطية ياسر قره موغ إن الاحتلال التركي يستهدف فرق الإطفاء التي تسعى إلى إطفاء الحرائق، مؤكدًا أنهم يعملون على إطفاء الحرائق إلى جانب الأهالي لكن الاحتلال يواصل افتعالها بشكل مستمر.

ولفت إلى أن قوات الحكومة السورية والروسية يشاهدون الحرائق وهي تلتهم حقول المزارعين دون فعل أي شيء.

(ج)

ANHA