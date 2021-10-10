الاحتلال استهدف مدرسة قرية تل جمعة ومركز تحويل الكهرباء ومزار القرية

منذ يومين تتعرض قرية تل جمعة الآشورية الواقعة غربي ناحية تل تمر لقصف عنيف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدفعية الثقيلة.

مراسل وكالتنا توجه إلى القرية بعد القصف ورصد الأضرار التي خلفها الاحتلال.

ونوه إلى أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مدرسة القرية بالإضافة لوجود أضرار بين الأضرحة الموجودة في مزار القرية، كما تم استهداف مركز تحويل الكهرباء في القرية بشكل مباشر.

هذا ولفت مراسلنا إلى أن القصف الذي طال قرية تل جمعة قد يتسبب بتدمير كنيسة القرية، نظراً لأن القذائف التي تستهدف القرية لا تبعد عن الكنيسة سوى مسافة 200 متر.

. يذكر أن هذه المدرسة هي الخامسة التي يستهدفها الاحتلال التركي ومرتزقته في قرى ناحية تل تمر، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، بالإضافة إلى تعدي الاحتلال على حرمة المزارات من خلال استهدافه لمزار قريتي تل شنان وتل جمعة.