الاحتلال التركي يزيد من قواعده العسكرية في ريفي عين عيسى وكري سبي

بعد احتلال تركيا ومرتزقتها لكل من كري سبي وسري كانية، باشر بإنشاء قواعده العسكرية و تكثيف تحركاته في القرى المحتلة والطريق الدولي، والتسبب بهجرة المدنيين ونزوحهم، بعد ما حول الاحتلال التركي المنازل والقرى إلى قواعد عسكرية ورفع السواتر الترابية وصنع الحدود مصطنعة.

وكان قد أنشأ الاحتلال التركي في الفترات السابقة 5 قواعد في القرى المحتلة شمال ناحية عين عيسى، والريف الغربي لمدينة كري سبي/تل أبيض، إلا أنه بحسب ما وثقته وكالتنا عبر رصدها ومصادرها الموثوقة، فقد ازدادت أعداد القواعد العسكرية.

و بحسب الرصد والمصادر، ازداد عدد القواعد العسكرية لتصل إلى 12 قاعدة كبيرة تضم آليات عسكرية وعناصر من الجيش التركي ومرتزقته على طول الطريق الدولي في الريف الشمالي لناحية عين عيسى والريف الغربي لمدينة كري سبي.

ورصدت مراسلة وكالتنا عبر كاميرتها، تحركات لآليات المرتزقة في بعض القواعد المتواجدة في القرى المحتلة بمحيط ناحية عين عيسى والقرى الغربية لتل أبيض والطريق الدولي M4، وترافقت تلك التحركات مع استقدام أسلحة ثقيلة.

كما زود الاحتلال التركي تلك القواعد بكاميرات المراقبة والرادارات، وتنطلق منها عادةً الهجمات وعمليات القصف التركية التي تستهدف المدنيين، وكان آخرها المجزرة التي ارتكبت بحق 4 أفراد من عائلة واحدة في قرية الصفاوية بريف عين عيسى الشرقي مطلع الشهر الجاري.

هذا ويشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من تلك القواعد قصفاً عنيفاً على قرى الأهالي بالسكان وترتكب مجازر بحق المدنيين العزل، آخرها كان مجزرة قرية الصفاوية التي تم قصفها من قاعدة العسكرية للجيش التركي في قرية بير عيس بالأسلحة الثقيلة.

في حين وصل عدد ضربات الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية عين وعيسى والريف الغربي لمدينة كري سبي والطريق الدولي من تاريخ 1/6/ 2020 لغاية 4/ 8/ 2021 بالأسلحة الثقيلة بحسب مصادر عسكرية موثقة إلى أكثر من 634 ضربة وأغلبها كانت تستهدف المدنيين بشكل مباشر.

(ج)

ANHA