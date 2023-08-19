الاحتلال التركي يوطن دفعة جديدة من الغرباء في كري سبي المحتلة بينهم عراقيون

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بتسليم سلطات الاحتلال التركي عبر البوابة الحدودية في مقاطعة كري سبي المحتلة 70 مرحلاً قسراً، بينهم 15 عراقياً، إلى مرتزقة ما تسمى " الشرطة العسكرية" لتوطينهم في المقاطعة، في إطار استمرار توطينها للغرباء في منازل المهجّرين، وفي المستوطنات التي تبنيها.

وبحسب المصدر فإن العراقيين ذكروا عند تسجيل بياناتهم بأنهم ذاهبون لعائلاتهم التي تسكن في المقاطعة المحتلة.

هذا ووثقت وكالتنا بداية الشهر الجاري دخول ١٠ عراقيين ضمن إحدى دفعات المستوطنين الذين وطنتهم تركيا في المقاطعة، في وقت سابق.

وسرّعت تركيا من عمليات توطين اللاجئين السوريين الذين تقوم بترحيلهم قسراً من أراضيها باتجاه المناطق التي تحتلها من سوريا( جرابلس- اعزاز- سري كانيه- كري سبي) خلال ثلاثة أشهر الأخيرة التي أعقبت فوز أردوغان بولاية جديدة، حيث وصل عددهم في كري سبي المحتلة إلى أكثر من ٢٦٠٠ مستوطن.

وتجدر الإشارة إلى أن عائلات مرتزقة داعش الذين فروا من مخيم عين عيسى عقب العدوان التركي على مقاطعة كري سبي استوطنوا في منازل المهجرين قسراً في المقاطعة في كل من حيي الليل والإسكان منهم عائلات عراقية الجنسية.

(سـ)

ANHA