الاحتلال التركي يوطن ١٠٠ لاجئ سوري في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي بتسليم مرتزقتها من الشرطة العسكرية ١٠٠ لاجئ سوري عبر البوابة الحدودية تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.

وبدخول هذه الدفعة يصل عدد المرحلين قسراً باتجاه مقاطعة كري سبي المحتلة خلال الشهر الجاري إلى ١١١٣ لاجئ سوري، فيما وصل عدد اللاجئين السوريين المرحلين من الاراضي التركية منذ تاريخ اعلان المسؤولين الاتراك مطلع شهر نيسان من العام ترحيل مليون لاجئ سوري إلى المناطق التي تحتلها من سوريا لأكثر من ٢٥ ألف في مقاطعة كري سبي المحتلة.

(ك)

ANHA