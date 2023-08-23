الاحتلال التركي يوطّن 32 عائلة جديدة في عفرين المحتلة

حسب مصدر من ناحية شيراوا، أقدم الاحتلال التركي بتاريخ 21 أب/أغسطس الجاري، وبدعم من منظمة "أنصر الفلسطينية"، على توطين 32 عائلة أغلبهم تركمانية عقب تهجيرهم قسراً عن الأراضي التركية، في مستوطنة بناحية شيراوا.

وأشار المصدر إلى أن المستوطنة تم بناؤها في الآونة الأخيرة في قرية الخالدية، الواقعة على سفح جبل ليلون في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

ويرى أهالي عفرين المهجّرين عن المقاطعة المحتلة منذ عام 2018، في ترحيل السوريين قسراً وتوطينهم في ممتلكاتهم، وبناء المستوطنات، دلالة واضحة من الدولة التركية على تغيير ديمغرافية مناطقهم، عقب فرضها اللغة التركية والتعامل بالعملة التركية في المنطقة.

(آ ر)