الاحتلال التركي يوسع دائرة قصفه على قرى مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة

بحسب مراسلنا فإن جيش الاحتلال يستهدف في هذه الأثناء، قصفاً عنيفاً على قرى شوارغة وتات مراش وإرشادية وتنب التابعة لناحية شرا، وعلى قرى صوغانكة وبرج قاص وآقيبة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

وقال إن الاحتلال التركي أطلق أكثر من 100 قذيفة هاون وأوبيس على القرى المذكورة.

كما أفاد بأن القصف على قرية كفر انطون التابعة لمقاطعة الشهباء لا يزال مستمراً.

وكان مراسلنا قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة وقرية كفر انطون في مقاطعة الشهباء بالأسلحة الثقيلة.

وأكد مراسلنا أن القصف التركي تسبب باندلاع الحرائق في حقول أهالي المقاطعتين، ولا تزال مشتعلة.

(س ر)

ANHA