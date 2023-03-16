الاحتلال التركي يواصل هجماته على مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم؛ بياناً كتابياً، كشف فيه عن قصف جيش الاحتلال التركي لمناطق الدفاع مديا 48 مرّةً خلال يوم الـ 15 من آذار/مارس الجاري فقط.

وجاء في نص البيان:

"في 15 آذار الجاري وفي الساعة 22:00، هاجم جيش الاحتلال التركي تحصيناتنا في سيدا؛ ما دفع قواتنا إلى التصدّي لهم دفاعاً عن أنفسها.

في 15 آذار الجاري؛ قُصفت تحصيناتنا في جمجو بالأسلحة المحظورة مرّةً واحدة.

في 15 آذار الجاري؛ قُصفت تحصيناتنا في مناطق مقاومة كوري جحرو، جمجو وسيدا 47 مرة بالمروحيات وقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ر)