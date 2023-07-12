الاحتلال التركي يطلق سراح قاتل المواطنة عوفة في عفرين المحتلة

قالت مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، لوكالتنا، إنه وبأوامر من سلطات دولة الاحتلال التركي، أطلق القاضي المكلّف بالتحقيق في جريمة قتل عوفة أحمد، سراح المرتزق المسؤول عن مقتلها، ويدعى "أبو سومر".

وأشارت إلى أن المرتزق "أبو سومر" المنحدر من الغوطة الشرقية في ريف دمشق، هو أحد متزعمي مرتزقة "محمد الفاتح" التابعين لدولة الاحتلال التركي.

المصادر نفسه، ذكرت أن مرتزقة "الشرطة العسكرية" وبهدف الضغط على عائلة عوفة، وإجبارها على التنازل عن الشكوى، أقدموا منذ عدة أيام على اختطاف زوجها "حنيف حنان خليل"، وشقيقها "مسعود أحمد"، واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وتعرضت المواطنة الكردية، عوفة أحمد، من أهالي قرية الشيخ بناحية راجو، للقتل بآلة حادة، على يد مرتزقة الاحتلال التركي، بعد نهب منزلها وحرقه.

(آ ر/ي م)

ANHA