الاحتلال التركي يتعمد إحراق محاصيل المزارعين في عين عيسى

استهدف الاحتلال التركي ومرتزقته بالأسلحة المتوسطة يوم أمس، محاصيل المزارعين بالقرب من قرية الفاطسة (15 كيلو متر شرقي عين عيسى)، ما أدى إلى احتراق عشرات الهكتارات من محصولي القمح والشعير.

فيما تعذر وصول فرق الإطفاء إلى مكان الحريق؛ بسبب استهدافها من قبل قواعد جيش الاحتلال التركي في قرية شركراك المحتلة بمحاذاة الطريق الدولي M4.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا يوم أمس أيضاً محاصيل المزارعين في قرية الصليبي بالطلقات الحارقة، ما أدى إلى نشوب حريق فيها تم السيطرة عليه من قبل الأهالي قبل انتشاره على نطاق واسع.

(د)

ANHA