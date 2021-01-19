وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن رتلًا جديدًا لأليات قوات الاحتلال التركي دخل إلى الأراضي السورية، بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، بلغ عددها30 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجه إلى جبل الزاوية جنوب إدلب.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد آليات الاحتلال التركي التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/ مارس من عام 2020، قرابة 8105 آلية، بالإضافة إلى وجود قرابة 10 آلاف جندي داخل الأراضي السورية.

(د أ)