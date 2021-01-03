الاحتلال التركي يستقدم تعزيزات إلى إدلب

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 12 مدرعة وآلية للاحتلال التركي دخلت إلى الأراضي السورية من معبر كفر لوسين الحدودي في ريف إدلب الشمالي، واتجهت نحو مواقع الاحتلال في ريف إدلب الجنوبي.

ومع استمرار تدفق أرتال الاحتلال التركي، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7825 آلية، بالإضافة إلى الآلاف من الجنود.

وبعد آخر دفعة، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية للاحتلال التركي التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/ شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11160 شاحنة وآلية عسكرية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

(آ س)