ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل للاحتلال التركي، صباح اليوم الثلاثاء، من معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، إلى نقاط المراقبة الموجودة في مدينة إدلب، ويتألف الرتل من 30 آلية، تحمل كتلًا إسمنتية ومعدات لوجستية وذخيرة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 20 أكتوبر، دخول رتل تابع للاحتلال التركي إلى المنطقة المسماة "خفض التصعيد" حيث دخلت 20 آلية ما بين مصفحات وناقلات جند وشاحنات محملة بمعدات عسكرية ولوجستية وكتل اسمنتية عبر معبر كفر لوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال إدلب، واتجهت نحو النقاط العسكرية التابعة للاحتلال التركي في الريف الإدلبي.

ومع تجدد استقدام التعزيزات العسكرية التركية، يرتفع عدد الآليات والشاحنات العسكرية المحملة بالسلاح الثقيل من مدفعية ودبابات، أكثر من 305 التي دخلت إلى المنطقة المسماة "خفض التصعيد" عقب التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا أواخر أيلول الفائت 2021، بما يخص مدينة إدلب ومخاوف تركيا من عملية عسكرية مفاجئة لروسيا وحكومة دمشق على إدلب.

(ش ع)