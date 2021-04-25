وشهدت مناطق في كنصفرة والبارة والفطيرة وأطراف سفوهن وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، وحتى فجر اليوم، قصفًا بريًّا نفذته قوات حكومة دمشق بالقذائف المدفعية والصاروخية.

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة مناطق في محاور التّماس في سهل الغاب شمال غرب حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل، رصد المرصد، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، دخول رتل تركي جديد من لواء اسكندرون عبر معبر كفر لوسين الحدودي شمال إدلب، ويتألف الرتل من نحو 30 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية اتجهت نحو ما تسمى نقاط المراقبة المنتشرة في المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/ مارس الفائت، بلغ نحو 8495 آلية، بالإضافة إلى وجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وبذلك أيضًا، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت المنطقة المسماة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر شباط / فبراير2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11995 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

هذا وأنشأ الاحتلال التركي، أمس، نقطة عسكرية جديدة في منطقة جسر الشغور غرب إدلب، وبذلك يرتفع عدد النقاط إلى 64 نقطة.

(د ع)