وسقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق على أماكن في سفوهن وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين وأطراف البارة والرويحة ومجدليا جنوب وجنوب شرق إدلب.

كما شهدت محاور التّماس في سهل الغاب استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين مرتزقة تركيا وقوات حكومة دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامن القصف الاستهدافات مع دخول دخل رتل تركي جديد من لواء إسكندرون عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، ويتألف من نحو 20 آلية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية اتجهت إلى ما تسمى "نقاط المراقبة" المنتشرة في إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/ مارس الفائت، بلغت نحو 8465 آلية، بالإضافة إلى وجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

(ش ع)