الاحتلال التركي يستمر بقصف ريف تربه سبيه يستمر جيش الاحتلال التركي بقصف الريف الشمالي الغربي لناحية تربه سبيه. خبر 08 تشرين الأول 2023, الأحد - 23:51 2023-10-08T23:51:00 قامشلو وذكر مراسلونا أن محيط قريتي كركي شامو وزور آفا تتعرض في هذه الأثناء لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي وما يزال مستمراً. إقرأ أيضاً إصابات جراء قصف مركز أسايش قرى كوجرات في ريف ديرك قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي مركز قوات أسايش قر... الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون قرى تل تمر يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته قرى الطويلة وتل ط�... إصابة مواطن في القصف الذي استهدف محطة عودة أصيب مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال التركي لمحطة ع...