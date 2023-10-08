الاحتلال التركي يستمر بقصف ريف تربه سبيه

يستمر جيش الاحتلال التركي بقصف الريف الشمالي الغربي لناحية تربه سبيه.
خبر 2023-10-08T23:51:00 قامشلو

وذكر مراسلونا أن محيط قريتي كركي شامو وزور آفا تتعرض في هذه الأثناء  لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي وما يزال مستمراً.


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