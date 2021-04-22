الاحتلال التركي يستمر ببناء الحدود المصطنعة في عين عيسى

ويستمر الاحتلال ومرتزقته منذ حوالي 4 أشهر ببناء الحدود المصطنعة ورفع السواتر الترابية داخل الأراضي السورية في ناحية عين عيسى، في خطوة تؤكد مساعي الاحتلال إلى اقتطاع الأراضي السورية.

وكان الرئيس المشترك في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة، حميد العبد، قد قال في وقت سابق لوكالتنا، إن الاحتلال التركي يستغل صمت المجتمع الدولي لبناء حدود مصطنعة مدعومة بقواعد عسكرية على عمق 32 كم داخل الأراضي السورية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توسعة وشرعنة احتلاله.

يذكر أن الاحتلال التركي قد بنى 5 قواعد عسكرية على أطراف بلدة عين عيسى مقابل قرى "الخالدية، المعلك، هوشان، المشيرفة وصيدا" على الطريق الدولي الـ M4 المؤدي إلى مقاطعة كوباني، منذ تشرين الثاني من العام المنصرم.

(س ر)

ANHA