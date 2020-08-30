الاحتلال التركي يستهدف طريق M4 بهدف قطع الطريق امام المدنيين

تستهدف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها المدنيين من المقرات العسكرية التي أقامتها في ريف عين عيسى والريف الغربي لكري سبي/ تل أبيض بالقذائف والرصاص وعمليات القنص، إلى الآن تم إقامة 5 مقرات عسكرية لجيش الاحتلال التركي في قرى هوشان، كفيفة، أمام قرية قزعلي، شركراك، خربة فارس و33 نقطة للمرتزقة، كما تم تحويل المدارس إلى مقرات عسكرية.

من أكثر الأماكن التي تتعرض للهجمات ويُقتل فيها المدنيون طريق M4، حيث أحاط المرتزقة وجنود جيش الاحتلال التركي الطريق بالأسلحة الثقيلة قبل 3 أيام، وفي 27 آب قُتل المواطن قاسم الخليل، البالغ من العمر48 عامًا، على طريق M4 قبالة قرية شيخ حسن التابعة لناحية عين عيسى من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بعدما أصيب في رأسه بطلقة قناص، ولا يستطيع المدنيون استخدام هذا الطريق بسهولة.

وبحسب المعلومات التي أفاد بها مشفى الشهيد عمر علوش في مدينة عين عيسى، فقد استشهد منذ هجمات 9 تشرين الأول وحتى الآن 13 مدنيًّا، وأُصيب 44 آخرون على هذا الطريق.

وحول هجمات دولة الاحتلال التركي واستهدافها للمدنيين، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على حسابه على تويتر: "إن تركيا تنتهك اتفاقات 17 و23 تشرين الأول، ولم تصدر إلى الآن أي مواقف مناسبة من قبل القوات الروسية والحكومة السورية حول الهجمات.

" تتعرض مناطقنا للهجمات مع إعادة إحياء داعش"

القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في عين عيسى هوزان كوباني تحدث عن استهداف دولة الاحتلال التركي للمدنيين، وأوضح أنه مع إعادة إحياء داعش تزيد دولة الاحتلال التركي استهدافها للمدنيين، وقال:" بعد هزيمة داعش في الباغوز لم يرق الأمر لتركيا التي هاجمت مناطقنا بأسلوب جديد، ومع إعادة إحياء داعش تهاجم دولة الاحتلال التركي مناطقنا، وتزيد من هجماتها مع انتشار وباء كورونا، لأنها لا تريد أن يحيا شعب المنطقة في أمان، كما تتعرض أملاك المدنيين للسلب والحرق والتدمير على يد المحتلين".

" من خلال الهجمات يريدون قطع الطريق أمام المدنيين"

أوضح كوباني أنه يتم استهداف المدنيين في المنطقة بالدرجة الاولى، وتابع بالقول:" يسعون من وراء قتل المدنيين إلى تخويف الشعب وإفراغ المنطقة، فالطريق الواصل بين عين عيسى والجلبية (M4) طريق مدني، ولكن المدنيين الذين يستخدمون هذا الطريق يتعرضون للقنص من قبل المحتلين".

" يتم استهداف المدنيين بشكل يومي، حياتنا في خطر"

أشار المواطن مصطفى خليل أحمد من أهالي قرية شيخ حسن إلى أن حياتهم في القرية في خطر، وقال:" الدولة التركية الفاشية تقتل المدنيين بشكل يومي، قبل خمسة أيام قتلت 3 نساء في قريتنا، كما قُتل مواطن قبل 3 أيام، إنهم يسعون من وراء هذه المذابح إلى تهجيرنا من مناطقنا ولكننا لن نترك أرضنا أبدًا، حياتنا في خطر دائمًا، كلما زادوا هجماتهم سنقاوم أكثر، المدنيون الذين يذهبون إلى أراضيهم وأعمالهم يتم استهدافهم بشكل مباشر، لا نستطيع التحرك بحرية بسبب الهجمات.

هؤلاء المرتزقة والدولة التركية يريدون احتلال مناطقنا من أجل السلب والنهب والقضاء على الأمن والأمان، ومن المفترض أن القوات الروسية وقوات الحكومة السورية قد أتت إلى مناطقنا لإيقاف الهجمات والوقوف في وجهها، ولكن إلى الآن لم تبدر منها أي محاولة لإيقاف الهجمات".

(م)

ANHA