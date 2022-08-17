الاحتلال التركي يستهدف ريف تل تمر وأنباء عن إصابة مواطن ​​​​​​​استهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي قرية الإغيبش غرب ناحية تل تمر، ما أسفر عن إصابة مواطن.