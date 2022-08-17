الاحتلال التركي يستهدف ريف تل تمر وأنباء عن إصابة مواطن استهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي قرية الإغيبش غرب ناحية تل تمر، ما أسفر عن إصابة مواطن. خبر 17 آب 2022, الأربعاء - 19:28 2022-08-17T19:28:00 الحسكة واستهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي قرية الإغيبش غرب ناحية تل تمر، فيما أفادت المعلومات الأولية عن إصابة مواطن. ANHA إقرأ أيضاً تظاهرة في كوباني تنديداً بهجمات الاحتلال التركي تظاهر المئات من أهالي مقاطعة كوباني للتنديد بهجما... اختتام كونفرانس مجلس عوائل الشهداء بانتخاب المجلس الإداري انتهت أعمال الكونفرانس الثامن لمجلس عوائل الشهداء... قوات سوريا الديمقراطية تكشف هوية 5 من مقاتليها استشهدوا في ريف عامودا كشفت قوات سوريا الديمقراطية هوية 5 من م...