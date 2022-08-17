الاحتلال التركي يستهدف ريف تل تمر وأنباء عن إصابة مواطن

​​​​​​​استهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي قرية الإغيبش غرب ناحية تل تمر، ما أسفر عن إصابة مواطن.
خبر 2022-08-17T19:28:00 الحسكة

واستهدفت مسيرة لجيش الاحتلال التركي قرية الإغيبش غرب ناحية تل تمر، فيما أفادت المعلومات الأولية عن إصابة مواطن.

ANHA


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