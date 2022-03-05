الاحتلال التركي يستهدف ريف منبج يستهدف جيش الاحتلال التركي قرية عرب حسن شمال غربي مدينة منبج. خبر 05 آذار 2022, السبت - 21:17 2022-03-05T21:17:00 منبج ويستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية عرب حسن شمال غربي مدينة منبج باستخدام سلاح الدوشكا. إقرأ أيضاً حريق متعمد في أحد أقسام مخيم الهول أسفر عن خسائر مادية اندلع حريق في الفيز الخامس الخاص بالأسر السوريين م... جيش الاحتلال يستهدف ريف منبج بصواريخ حرارية استهدف جيش الاحتلال التركي بعد ظهر اليوم قرية الجا... اختتام أعمال مؤتمر الصحة في شمال وشرق سوريا اختتمت أعمال المؤتمر الأول لهيئة الصحة في شمال وشر...