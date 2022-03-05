الاحتلال التركي يستهدف ريف منبج

يستهدف جيش الاحتلال التركي قرية عرب حسن شمال غربي مدينة منبج.
خبر 2022-03-05T21:17:00 منبج

ويستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية عرب حسن شمال غربي مدينة منبج باستخدام سلاح الدوشكا.


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