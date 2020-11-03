الاحتلال التركي يستهدف ريف الباب الشرقي

استهدف الاحتلال التركي من قواعده العسكرية بالقرب من قرية الشيخ ناصر، منازل المدنيين في قريتي قرط ويران وكور هيوك على خطوط التماس بين قوات مجلس الباب العسكري ومرتزقة الاحتلال التركي.

وذكر مراسلنا في المنطقة أن القصف نفذته المدفعية التركية في تمام الساعة ١١:٣٥ في عملية استهداف قرية قرط ويران، فيما سقطت قذيفة هاون عند الساعة ١٣:٣٠ على قرية كور هيوك، دون خسائر بشرية.

وتأتي عملية القصف عقب أيام على تعرض قرى الكاوكلي، قرط ويران، كور هيوك والبوغاز ، لأكثر من ١٥٠ قذيفة مدفعية، سقطت العديد منها على منازل المدنيين.

(ز س/ج)

ANHA