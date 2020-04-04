الاحتلال التركي يستهدف قريتي كوبرليك وعفدكو في كري سبي

تقصف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قرية كوبرليك وعفدكو في ريف كري سبي/تل أبيض.
خبر 2020-04-04T16:41:00 مركز الأخبار

وقصف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي كوبرليك وعفدكو التابعة لكري سبي.

ANHA


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