الاحتلال التركي يستهدف قريتي كوبرليك وعفدكو في كري سبي تقصف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قرية كوبرليك وعفدكو في ريف كري سبي/تل أبيض. خبر 04 نيسان 2020, السبت - 16:41 2020-04-04T16:41:00 مركز الأخبار وقصف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي كوبرليك وعفدكو التابعة لكري سبي. ANHA إقرأ أيضاً إصابة عضو في الأسايش واستشهاد سائق في هجوم للقوات الحكومية بقامشلو أصيب عضو في قوات الأسايش واستشهد سائق في استهداف ا... قوات الحكومة السورية تستهدف سيارات وسط مدينة قامشلو وأنباء عن إصابات أقدمت عناصر قوات الحكومة السورية قبل قليل على إطلا... إجراءات احترازية في الريف الشرقي لدير الزور منعاً لظهور كورونا بدأت بلديات الناحية الشرقية في مجلس دير الزور المد... الموقع القديم