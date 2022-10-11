الاحتلال التركي يستهدف قرية شعالة في مقاطعة الشهباء يستهدف جيش الاحتلال في هذه الأثناء، قرية شعالة التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 11 تشرين الأول 2022, الثلاثاء - 15:43 2022-10-11T15:43:00 مركز الأخبار وبحسب مراسلينا فإن جيش الاحتلال يستهدف القرية بالأسلحة الثقيلة. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً اشتباكات عنيفة بين المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا في مدينة الباب وعفرين المحتلة أفادت مصادر محلية من مقاطعة عفرين المحتلة، باستهد... مركز علم جنولوجيا في الطبقة يطلق حملة تشجير ويهديها لروح لشهيدة ناكهان أكارسال أطلق مركز دراسات وأبحاث علم جنولوجيا في الطبقة بال... مجموعات مسلحة في نبل والزهراء تقطع طريق حلب أمام مهجري عفرين أقدمت مجموعات مسلحة في بلدتي نبل والزهراء بريف حلب...