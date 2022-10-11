الاحتلال التركي يستهدف قرية شعالة في مقاطعة الشهباء

يستهدف جيش الاحتلال في هذه الأثناء، قرية شعالة التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-10-11T15:43:00 مركز الأخبار

وبحسب مراسلينا فإن جيش الاحتلال يستهدف القرية بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)

ANHA


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