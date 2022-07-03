الاحتلال التركي يستهدف قرى في الشهباء بالدوشكا يستهدف جيش الاحتلال التركي قرى حربل وسموقة وتل مضيق في مقاطعة الشهباء بسلاح الدوشكا. خبر 03 تموز 2022, الأحد - 22:44 2022-07-03T22:44:00 مركز الأخبار مراسلنا نقل، أن الاستهداف يجري بشكل مباشر على القرى الثلاث ، دون ذكر المزيد من التفاصيل. (سـ) ANHA إقرأ أيضاً إلهام أحمد: نخشى على سوريا من التقسيم لذا نناضل من أجل الحلول الوطنية قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراط... 3 حالات غرق اليوم... الأمن الداخلي يدعو للتوعية بمخاطر السباحة دون إجراءات السلامة سجلت قوى الأمن الداخلي اليوم، ثلاث حالات غرق في ري... إعادة انتخاب بروين بولدان ومدحت سنجار رئيسين مشتركين لـHDP انتخبت كل من بروين بولدان ومدحت سنجار للمرة الثاني...