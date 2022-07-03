الاحتلال التركي يستهدف قرى في الشهباء بالدوشكا

يستهدف جيش الاحتلال التركي قرى حربل وسموقة وتل مضيق في مقاطعة الشهباء بسلاح الدوشكا.
خبر 2022-07-03T22:44:00 مركز الأخبار

مراسلنا نقل، أن الاستهداف يجري بشكل مباشر على القرى الثلاث ، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

(سـ)

ANHA


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