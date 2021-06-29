الاحتلال التركي يستهدف ناحية شيراوا ويلحق أضراراً بمنازل المدنيين

وعاود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ساعات المساء المتأخرة من يوم أمس، استهدافه لقرى ناحية شيراوا ، وآخرها كانت قرية خربكة، حيث استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في المناطق المحتلة، القرية المذكورة بـ 5 قذائف صاروخية.

وتركز قصف الاحتلال لقرية خربكة، على محيط مدرسة القرية التي يقطن بها العشرات من مهجري عفرين وأهالي قرية صوغانكه المهجرين.

وتسبب قصف الاحتلال التركي بإلحاق أضرار مادية بمنازل سكان القرية.

وبصدد ذلك تحدث عدد من الأهالي في قرية خربكة حول القصف المباشر الذي استهدف المدنيين في القرية.

المواطنة شكران شيخو من مهجرات مدينة عفرين، قالت خرجنا من عفرين بسبب قصف الاحتلال التركي ومرتزقته الذي طال المدنيين حينها بشكل مباشر.

وتابعت شكران حديثها، بأن الاحتلال التركي لم يكتفي، بتهجير المدنيين من ديارهم، بل يعمد إلى استهدافنا في قرى ناحية شيراوا مرة أخرى.

وأكدت شكران أن جيش الاحتلال التركي استهدف منازل المدنيين، قرابة الساعة 11 مساءً، مما تسببت بإلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين.

واستنكرت شكران صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، بحق مهجري عفرين والسكان الأصليين في ناحية شيراوا من قصف شبه يومي ومكثف.

وأشارت شكران في خلال حديثها أن قذائف الاحتلال لن تستطيع النيل من إرادتهم ومقاومتهم في ناحية شيراوا، وأنهم مصممون على البقاء في ناحية شيراوا حتى تحرير عفرين العودة إليها.

ومن جانبه قال المواطن وليد معمو من أهالي قرية صوغانكه، بسبب القصف الاحتلال التركي على قرية صوغانكه اضطر اللجوء إلى مدرسة قرية خربكة.

وأكد معمو أن الاحتلال التركي يقصف قرى ناحية شيراوا بشكل يومي مستهدفاً بشكل مباشر المدنيين، حيث فقد العشرات من أهالي ناحية شيراوا حياتهم إثر القصف المستمر على تلك القرى.

يذكر أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ارتبكوا مجزرة بحق عائلة كاملة مؤلفة من ثلاثة أشخاص العام المنصرم، في قرية أقيبة بناحية شيراوا، وإصابة عدد آخر من المدنيين.

أما المواطنة أمينة حسن، قالت أنها تهجرت ثلاثة مرات منذ احتلال مدينة عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتساءلت أمينة في حديثها: "ما الذنب الذي اقترفناه لكي يتم استهدافنا بشكل يومي من قبل الاحتلال التركي والمجتمع الدولي صامت على يفعلونه بحقنا؟.

(سـ)

ANHA