الاحتلال التركي يستهدف مسعفين سارعوا للنجدة أثناء انقلاب صهريج وقود

أفاد مراسلنا بأن صهريجاً للوقود انقلب بالقرب من قرية دبس في ناحية عين عيسى على الطريق الدولي M4، خلال ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء.

أدى الحادث إلى إغلاقٍ تام للطريق الدولي لأكثر من ساعتين مع انتشار الوقود بكميات كبيرة في المكان.

أثناء وصول مجموعة من قوى الأمن الداخلي وبلدية الشعب في عين عيسى إلى مكان الحادث لإسعاف السائق وفتح الطريق، استهدف جيش الاحتلال التركي من قواعده المطلة، مكان الحادث بالأسلحة المتوسطة دون وقوع خسائر بشرية.

هذا ولم يتح الاستهداف المجال لإزالة الوقود المنتشر على الطريق، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة السائقين على الطريق الدولي.

(د)

ANHA