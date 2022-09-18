الاحتلال التركي يستهدف مناطق في قامشلو وعامودا

واستهدف جيش الاحتلال التركي قرية جرنك غرب مدينة عامودا بقذيفتين مدفعيتين ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وفي مدينة قامشلو، استهدف جيش الاحتلال التركي بالقذاف المدفعية قرية تل زيوان شرق مدينة قامشلو، وبلدة هيمو غرب مدينة قامشلو، ولم ترد أي انباء عن وقوع اصابات بشرية.

كما قصف جيش الاحتلال التركي قرية روتان السريانية الواقعة شمال غرب ناحية تربه سبيه التي تبعد عنها الناحية 3 كم بالقذائف المدفعية.

ويأتي ذلك في سياق مواصلة الاحتلال التركي هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا وارتكاب مجازر وجرائم حرب بحق المواطنين.

(آ)

ANHA