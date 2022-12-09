الاحتلال التركي يستهدف برج للاتصالات ويخرجه عن الخدمة في ريف كري سبي

يستمر جيش الاحتلال التركي بشن الهجمات على شمال وشرق سوريا واستهداف المرافق الحيوية والخدمية والبنية التحتية في المنطقة.

الاحتلال ومرتزقته يشنون قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والقذائف على قرى في ريف مقاطعة كري سبي، في هجمات لم تتوقف منذ احتلال مدينة كري سبي.

ووفق المعلومات التي ورد وكالتنا، فإن برج الاتصالات في قرية صالوك الواقعة في الريف الجنوبي الغربي للمقاطعة المحتلة، تعرض لاستهداف مباشر من قبل الاحتلال، ما اسفر عن خروجه عن الخدمة وانقطاع شبكة الانترنت والاتصالات عن منطقة ريفية واسعة تتغذى من البرج.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال التركي ومرتزقته أبراج الاتصالات في شمال وشرق سوريا، ففي ناحية زركان بمقاطعة الحسكة أيضاً تعرض برج الاتصالات في مركز الناحية للاستهداف المباشر من قبل الاحتلال.

(سـ)

ANHA